كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أشرف عقبة، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة، إن ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف يُشكل خطرًا على الأشخاص الذين يتعرضون للشمس لفترات طويلة، خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحًا إلى 4 عصرًا.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أضاف عقبة أن الإجهاد الحراري يُعد المرحلة الأولية للتعرض للحرارة الشديدة، ويتطور إلى ضربة الشمس إذا استمر التعرض دون تدخل، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة جهزت 55 مستشفى حميات لعلاج هذه الحالات.

تابع عقبة أن الإجهاد الحراري يتميز بأعراض مثل العرق الشديد، الدوخة، الغثيان، وآلام العضلات، بينما ضربة الشمس تُعد أكثر خطورة، حيث يفقد الجسم قدرته على إفراز العرق لتبريد الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في درجة حرارة الجلد.

وأشار إلى أن العرق يُعد علامة صحية تدل على عمل منظومة تنظيم الحرارة في الجسم، لكن توقفه يشير إلى بداية ضربة الشمس التي تتطلب تدخلًا فوريًا.

وأكد أن الأشخاص الأكثر عرضة هم من يتعرضون للشمس لفترات طويلة، خاصة كبار السن والأطفال.

أكد عقبة أن الحالات التي تظهر عليها أعراض مثل فقدان الوعي، تسارع ضربات القلب، أو توقف العرق مع ارتفاع حرارة الجلد تتطلب النقل الفوري إلى المستشفى.

وأضاف الدكتور أشرف عقبة، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة، أن الوقاية تتطلب تجنب التعرض المباشر للشمس في ساعات الذروة، شرب كميات كافية من الماء، وارتداء ملابس خفيفة.

وأكد أستاذ أمراض الباطنة والمناعة، على أهمية التوعية بمخاطر الحرارة الشديدة والاستجابة السريعة للأعراض لتجنب المضاعفات، داعيًا المواطنين إلى الحذر خلال موجات الحر غير المسبوقة.