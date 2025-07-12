إعلان

وزير الصحة يناقش عددًا من الإجراءات لتعزيز جودة الخدمات الصحية للمواطنين

07:12 م السبت 12 يوليو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    اجتماع وزير الصحة
  • عرض 4 صورة
    اجتماع وزير الصحة
  • عرض 4 صورة
    اجتماع وزير الصحة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد جمعة:
بحث الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عددًا من الإجراءات لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم السبت، مع قيادات الوزارة ومديري الهيئات، بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية، بمشاركة وكلاء الوزارة بجميع المحافظات عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس".

وخلال الاجتماع، وجه الوزير بتعزيز التواجد الميداني لقيادات الوزارة في المنشآت الطبية بمختلف المحافظات، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية بسلاسة، كما أكد على أهمية ضمان توافر المستلزمات الدوائية في جميع منافذ الصرف، مع تقديم تقارير دورية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة ومعالجة أي تحديات تواجه المواطنين.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على ضرورة مراجعة الإجراءات الوقائية والاستباقية في المنشآت الصحية، مع التركيز على صيانة المرافق، وتعزيز خدمات الأمن والنظافة، لضمان تقديم رعاية طبية متكاملة.

كما شدد على تكثيف الجهود ضمن حملة "100 يوم صحة" في عامها الثالث، لتقديم الخدمات الصحية في المناطق النائية وأماكن تجمعات المواطنين، بهدف تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية للجميع، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة وفعالية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اجتماع وزير الصحة خالد عبدالغفار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: المواجهات الكبرى المقبلة ستكون بين تحالفات عالمية وليس حروبًا ثنائية
من الخريطة "غير المقبولة" لتأجيل مناقشة الانسحاب.. إلى أي محطّة وصلت مفاوضات غزة؟
هبوط أرضي أسفل كوبري التجنيد.. ومحافظ القاهرة يتابع أعمال الإصلاح ميدانيًا
لضمان سرعة عودة الخدمة.. تركيب 4 كبائن جديدة أمام سنترال رمسيس وربطها بالمجاورة