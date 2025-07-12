وزير الدفاع يلتقى نظيره الإندونيسي لبحث التعاون العسكرى

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى شافرى شمس الدين وزير الدفاع بدولة إندونيسيا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكرى فى العديد من المجالات.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات التى تربط القوات المسلحة المصرية والإندونيسية، مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى مستقبلاً، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

من جانبه أشار وزير الدفاع بدولة إندونيسيا إلى حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى مختلف المجالات العسكرية خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإندونيسية والسفير والملحق العسكرى الإندونيسي بالقاهرة.

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