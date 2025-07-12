كتب- محمد نصار:

أطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأعطى الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اليوم، إشارة البدء لجميع مديريات الطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية لانطلاق الحملة من ديوان عام الهيئة، مؤكدًا أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز نظم الوقاية البيطرية وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الإنتاج الحيواني.

وقال "الأقنص"، إن تلك الحملة تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية في مختلف محافظات الجمهورية من مخاطر الأمراض الوبائية التي قد تؤثر على إنتاجية الحيوانات وتلحق أضرارًا مباشرة بمربي الماشية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد القومي. كما تسعى الحملة إلى الحد من انتشار الأمراض العابرة للحدود، وضمان استقرار السوق المحلي للحوم والألبان.

وأكد "الأقنص"، أن الهيئة تولي أهمية قصوى لتقديم الدعم الفني واللوجستي لكافة الفرق البيطرية المشاركة في الحملة، وتوفير اللقاحات اللازمة بجودة عالية، بالإضافة إلى التوعية المكثفة للمربين بأهمية التحصين الدوري للحيوانات، حفاظًا على صحتها وضمان استدامة إنتاجها.

ودعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جميع المزارعين والمربين إلى التعاون الكامل مع فرق التحصين البيطرية، والسماح بالكشف على الحيوانات وتسجيل البيانات لضمان فاعلية الحملة وتحقيق أهدافها المنشودة.

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