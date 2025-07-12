كتب- محمد أبو بكر:

يتطلع العديد من العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص إلى معرفة موعد إجازة 23 يوليو 2025، في ظل حرصهم على الاستفادة من فترات الراحة الرسمية.

موعد إجازة 23 يوليو لموظفي الحكومة والقطاع الخاص

يحل موعد إجازة 23 يوليو 2025، يوم الأربعاء الموافق 23 من الشهر الجاري للقطاعين العام والخاص.

هذه المناسبة عطلة مدفوعة الأجر للموظفين في المؤسسات الحكومية، والهيئات العامة، والوزارات، إضافة إلى الشركات التابعة للقطاعين العام وقطاع الأعمال.

موقف العاملين بالقطاع الخاص من إجازة 23 يوليو 2025

تنطبق إجازة 23 يوليو 2025 أيضًا على العاملين بالقطاع الخاص، وفقًا لما أقره قانون العمل، ويُلزم القانون أصحاب الشركات بمنح هذا اليوم كإجازة رسمية دون خصم من الراتب، وفي حال الحاجة لتشغيل العامل يوم الإجازة، يجب تعويضه ماليًا بأجر مضاعف أو منحه يوم راحة بديل وفقًا لما يتفق عليه الطرفان.

هل تُرحل إجازة 23 يوليو إلى الخميس؟

من المرجح أن يتم ترحيل إجازة 23 يوليو 2025 إلى يوم الخميس 24 يوليو.

الإجازات المتبقية خلال عام 2025 في مصر

- إجازة المولد النبوي الشريف 2025، الخميس 4 سبتمبر.

- إجازة نصر أكتوبر، والتي توافق ذكرى عبور القوات المسلحة لقناة السويس في السادس من أكتوبر 1973، الإثنين 6 أكتوبر 2025.

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