كتب- محمد سامي:

أتاح جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة تحديث وتأكيد رقم التسجيل الضريبي على السجل التجاري إلكترونيًا ضمن منظومة تحديث بيانات السجل التجاري.

وحرص الجهاز، على توفير الخدمة عبر خطوات مبسطة من خلال الدخول على بوابة جهاز تنمية التجارة الداخلية https://www.itda.gov.eg/crf لتأكيد تسجيل الرقم الضريبي على السجل التجاري.

وتلقى الجهاز حاليًا ما يقرب من 600 طلب وذلك عقب إطلاق الخدمة إلكترونيًا لتسجيل الرقم الضريبي على السجل التجاري حيث يتم مراجعة البيانات في نفس اليوم وفي حالة وجود أي خطأ يتم إخطار العميل.

ووجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وتحويلها إلى مكاتب مميزة تقدم أفضل الخدمات للعملاء في ضوء التحول الرقمي للدولة المصرية.

وأهاب جهاز تنمية التجارة الداخلية، بجميع منتسبي السجل التجاري بسرعة إثبات الرقم الضريبي الخاص بمنشآتهم وشركاتهم حيث أن إثبات الرقم الضريبي أصبح عنصرًا أساسيًا ضمن تحديث بيانات السجل التجاري.

جدير بالذكر أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتيسير وتحسين الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين وتذليل العقبات التي تواجه تأسيس الشركات وفي ضوء التحول الرقمي للدولة المصرية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فقد تم إطلاق منظومة خدمة حجز الاسم التجاري إلكترونيًا "إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري" وهي من أهم عناصر منظومة تأسيس الشركات الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية لهذه الخدمة.

كما تم إطلاق 6 خدمات جديدة على "مصر الرقمية" وإتاحتها للتشغيل الفعلي لتبلغ عدد الخدمات 20 خدمة للسجل التجاري.

ووجه وزير التموين، بزيادة الاعتماد على التحول الرقمي عبر الاعتماد على طلب المستخرج من مصر الرقمية ليكون المنفذ الأساسي لتلقي الخدمة مما ساهم في تقليل الازدحام بالمكاتب وزيادة جودة وسرعة الخدمة المقدمة، كما استحدث السجل التجاري إضافة كود سري للتسليم عند طلب خدماته إلكترونيًا لإحكام عمليات التسليم.

وتعمل وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الاتصالات، على تحويل خدمات السجل التجاري لتكون فقط من خلال المنصات الإلكترونية لمصر الرقمية استنادًا على منظومة التوقيع الإلكتروني وإطلاق السجل التجاري الرقمي.

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