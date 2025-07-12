كتب- محمد أبو بكر:

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، نظيره السيراليوني الحاجي فانداي توراي، في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، لبحث سبل التعاون الثنائي في مجالات متعددة بالطيران المدني، وذلك بحضور السفير السيراليوني بالقاهرة صادق سيلا، وجاك ماساكواي، مدير سلطة المطارات، إلى جانب وفدين من الجانبين.

وخلال اللقاء، استعرض الوزيران، فرص التعاون في مجالات التدريب الفني والإداري، صيانة الطائرات، الملاحة الجوية، والخدمات الأرضية، مع بحث تطوير وتحديث مذكرة التفاهم القائمة بين البلدين، لتواكب تطورات صناعة الطيران على المستوى الإقليمي والدولي.

ورحب الوزير الحفني بالوفد السيراليوني، مشيدًا بمتانة العلاقات بين البلدين، والتي تعززت بزيارة رئيس سيراليون الأخيرة إلى مصر.

وأكد أن مصر تسعى إلى تعميق تعاونها مع الدول الأفريقية، خصوصًا في مجال الطيران، لدوره في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الإقليمي، مشيرًا إلى إمكانيات أكاديمية مصر للطيران للتدريب والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران التي يمكن استثمارها في تدريب كوادر سيراليون.

وأوضح وزير الطيران، أن التعاون لا يقتصر على التدريب الفني فقط، بل يمتد إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات البشرية بما يعزز التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، انسجامًا مع رؤية مصر القارية.

من جانبه، أعرب الوزير السيراليوني، عن سعادته بزيارة القاهرة، مثنيًا على التقدم الملموس في منظومة الطيران المدني المصري، سواء في البنية التحتية أو أنظمة السلامة والملاحة الجوية.

وأكد "توراي"، أن بلاده تتطلع إلى شراكة استراتيجية مع مصر لنقل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التدريب، الأمن، وتطوير المطارات.

وأشار إلى أن اللقاء يُشكل خطوة جادة نحو تعزيز التعاون، ودعا إلى الإسراع في تنفيذ برامج تدريبية وتبادل زيارات فنية، ودراسة ربط جوي مباشر بين العاصمتين القاهرة وفريتاون، ما سيكون له أثر إيجابي في تنمية التبادل التجاري والسياحي والثقافي.

وفي ختام اللقاء، شدد الوزيران، على أهمية استمرار التنسيق وتكثيف التعاون، خاصة في مجالات تأهيل الكوادر الفنية والمهنية، بما يلبي متطلبات سوق الطيران في سيراليون، ويُكرّس الدور المصري الريادي في القارة في مجال الطيران المدني.

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