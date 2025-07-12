بث تجريبي.. إطلاق الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة المصرية

كتب- محمد شاكر:

أعلنت وزارة الثقافة، عن انطلاق البث التجريبي لموقعها الإلكتروني الجديد عبر الرابط، www.moc.gov.eg، وذلك في خطوة تهدف إلى تقديم محتوى ثقافي عصري، وتوفير خدماتها وبرامجها بشكل ميسر وسهل الوصول، في إطار سعيها المستمر لتطوير بنيتها الرقمية وتعزيز قنوات التواصل مع الجمهور.

يُعد الموقع منصة شاملة تُعرّف بقطاعات وهيئات الوزارة المختلفة، وتعرض أبرز الفعاليات الثقافية والفنية، إلى جانب تقديم خدمات إلكترونية وروابط تفاعلية للجمهور، فضلًا عن مواد أرشيفية وبيانات رسمية محدثة.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن إطلاق الموقع في نسخته التجريبية يُجسد التزام الوزارة بالتحول الرقمي وتقديم خدمات ثقافية على أعلى مستوى من الكفاءة والتحديث.

وأضاف أن الموقع سيكون نافذة لتوثيق الأنشطة الثقافية، وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة الثقافية، بما يعكس مكانة مصر الحضارية، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الوزير، أن المرحلة التجريبية ستستمر خلال الفترة المقبلة لتلقي الملاحظات من المستخدمين، والعمل على تطوير الأداء تمهيدًا للإطلاق الرسمي للنسخة الكاملة من الموقع.

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