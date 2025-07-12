كتب- محمد عبدالناصر:

شهد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، فعاليات بطولة الساحل الشمالي للخيول العربية الأصيلة، والتي أُقيمت بموقع مارينا 5 في مركز مارينا العلمين السياحي، بحضور عدد من قيادات الجهاز، ومشاركة واسعة من ملاك ومحبي الخيول العربية.

وأكد رئيس الجهاز، في بيان، اليوم، أن هذه البطولة تُعد من أبرز الفعاليات الرياضية والثقافية التي تستضيفها منطقة الساحل الشمالي، حيث تجمع بين جمال الخيل العربي الأصيل وأجواء المنافسة النزيهة، مشيرًا إلى أن الحدث يمثل فرصة حقيقية لأصحاب الخيول المتميزة لتأكيد مكانتها في الصفوف الأولى، في ظل حضور نوعي ومنافسة قوية من مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار "خلف الله"، إلى أن البطولة شهدت تنظيمًا احترافيًا عالي المستوى، بما يعكس أهمية الحدث ومكانته المتنامية على أجندة الفعاليات السياحية والرياضية بالساحل الشمالي، خاصة في ظل الإقبال الكبير من المشاركين والجمهور، الأمر الذي يعكس الاهتمام المتزايد برياضة الخيل العربي في مصر.

وفي ختام الفعاليات، شارك الدكتور محمد خلف الله في مراسم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى، حيث تم تسليم شهادات التقدير والجوائز العينية والنقدية، احتفاءً بالخيل العربي الأصيل الذي اعتلى منصات التتويج ممثلًا لتراث عربي عريق وروح رياضية متميزة.

وقد أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة في وقت سابق عن فتح باب التقديم للمشاركة في النسخة الثانية من البطولة، خلال الفترة من الأحد 22 يونيو وحتى الأحد 29 يونيو 2025، وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، والتي تضمنت تقديم مستندات رسمية تشمل جواز السفر البيطري، إثبات الملكية، شهادات التحصين، وشهادة خلو من الاضطرابات الوراثية، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة البيطرية والتنظيمية.

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