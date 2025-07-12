برلماني يطالب "التعليم" بحملات توعية حول نظام البكالوريا

كتب- نشأت علي:

دعا النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، وزارة التربية والتعليم إلى إطلاق حملات توعية شاملة لتعريف الطلاب وأولياء الأمور بنظام "البكالوريا المصرية"، وذلك على خلفية ما أُثير من تخوفات لدى بعض الفئات بشأن تطبيق النظام الجديد.

وأوضح "زين الدين"، في تصريحات صحفية، أن نظام البكالوريا الذي أُقِر مؤخرًا ضمن تعديلات قانون التعليم، يعد خطوة إيجابية لتطوير منظومة الثانوية العامة، لافتًا إلى أن النظام الجديد يتيح مسارات تعليمية متنوعة وفرص متعددة للامتحان، ويساهم في تقليل الضغط النفسي على الطلاب، كما أنه نظام اختياري يمكن للطالب أن يختار الالتحاق به أو الاستمرار في نظام الثانوية العامة التقليدي.

وأشار النائب، إلى أن النظام يتوافق مع المعايير العالمية في التعليم، ويعد نقلة نوعية من حيث المرونة وتعدد الخيارات، لكنه في الوقت ذاته، يثير بعض المخاوف لدى الطلاب وأولياء الأمور، خاصة فيما يتعلق بمدى جاهزية المدارس، وتوفير المعلمين، والتخوف من زيادة الاعتماد على الدروس الخصوصية.

وأكد النائب، أن تجاوز هذه التخوفات يتطلب تدخلًا مباشرًا من وزارة التربية والتعليم، من خلال تحسين البنية التحتية بالمدارس، وتوفير المعلمين المؤهلين، إلى جانب تنظيم حملات توعوية موسعة لشرح تفاصيل النظام الجديد وطمأنة المجتمع بشأن آليات تطبيقه.

وشدد "زين الدين" على أهمية أن يكون الطالب على دراية كاملة بطبيعة كل نظام قبل اتخاذ قراره، مشيرًا إلى أن وضوح الرؤية هو الضامن الأكبر لإنجاح أية تجربة تطويرية في منظومة التعليم.

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