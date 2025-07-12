كتب- محمد صلاح:

يتابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، منذ مساء أمس حدوث عطل طارئ بمحطة كهرباء الشباب بالإسماعيلية التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء قدرة 1500 ميجاوات تسبّب في خروج المحطة عن الخدمة التي تقوم بإنتاج وتوليد 1050 ميجاوات من الطاقة الكهربائية وربطها على الشبكة القومية للكهرباء بعد حدوث عطل طارئ.

وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه الوزير محمود عصمت، تابع مساء أمس، مع المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس محمود النقيب العضو المتفرغ لشركات الإنتاج، والمهندس أشرف يوسف رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، ما يتم من مجهودات بعد خروج المحطة بالكامل عن الخدمة بسبب عطل في الوقايات وسقوط موصل على الدائرة رقم 1 الزقازيق.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن الشبكة الموحدة للكهرباء لم تتأثر بخروج المحطة نظرًا لتوافر قدرات كهربائية منتجة من محطات أخرى تابعة للشركة القابضة للكهرباء.

وأشار المصدر، إلى أن محطة كهرباء الشباب تتكون من 8 وحدات غازية قدرة كل منها 125 ميجاوات، و2 وحدة بخارية قدرة كل منها 250 ميجاوات.

وأكد أن وزير الكهرباء تواجد منذ الأمس حتى ساعات الصباح الباكر اليوم بالمحطة يرافقه قيادات "القابضة" الذين يتواجدون داخل المحطة لحين الانتهاء من إصلاح العطل وإعادة المحطة للخدمة مرة أخرى.

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