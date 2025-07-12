كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الارتفاع في درجات الحرارة مستمر على أغلب المحافظات، لافتة إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة.

وأضافت منار غانم، في تصريحات تلفزيونية، أن الحرارة على القاهرة تصل لـ36 درجة، لكن مع ارتفاع نسب الرطوبة لـ85% تكون الحرارة المحسوسة 39 درجة، وهو ما يتسبب في الإحساس الشديد بالحرارة.

وأكدت أن الحرارة على المناطق الجنوبية تصل لـ40 إلى 42 درجة، لكن نسب الرطوبة تكون أقل بكثير في هذه المحافظات مما يقلل الإحساس الفعلي بدرجة الحرارة رغم ارتفاعها.

وأشارت إلى أن الأجواء شديدة الحرارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع في ظل استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يجلب كتل هوائية شديدة الحرارة تمر فوق البحر المتوسط، فتتشبع ببخار الماء وتؤدي إلى ارتفاع الرطوبة.

ونصحت منار غانم، المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة، من الساعة 11 صباحًا حتى الرابعة عصرًا، خاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة.

وتابعت: "لا بد من ارتداء واقي رأس مثل القبعات أو استخدام الشمسية، والحرص على البقاء في أماكن الظل قدر الإمكان".

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