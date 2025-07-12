كتب- محمد أبو بكر:

نفت وزارة السياحة والآثار، صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق بمتحف ركن فاروق بمنطقة حلوان، مؤكدة أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وأن المتحف آمن تمامًا ولم يتعرض لأي أضرار أو حرائق.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن الحريق المشار إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقع في مشتل زراعي يبعد نحو كيلومترين عن موقع المتحف، ولا توجد له أي صلة بالمتحف لا من قريب ولا من بعيد.

وأهابت وزارة السياحة والآثار، بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة فيما يتم نشره، والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة قبل تداول أي أخبار من شأنها إثارة البلبلة ونشر معلومات مغلوطة.

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