كتب- أحمد جمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إغلاق منشأتين طبيتين تعملان بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية، وضبط شخصين ينتحلان صفة طبيب، وذلك خلال حملة تفتيشية موسعة نفذتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشأن تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة نُفذت بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الدواء المصرية، وأسفرت عن إغلاق مركز "الوئام" للطب النفسي وعلاج الإدمان بمدينة بلقاس، وعيادة الدكتور محمود حامد للطب النفسي بمدينة المنصورة، بعد ثبوت تشغيلهما بدون تراخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم المنشآت الطبية.

وأشار إلى أن القائمين على المنشأتين يمارسون مهنة العلاج النفسي دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 198 لسنة 1956، كما تبين أن المنشأتين تروجان لنفسيهما بشكل مضلل من خلال إعلانات دعائية توهم المرضى بوجود استشاريين معتمدين.

من جانبه، أوضح الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الحملة كشفت عن وجود أدوية مخدرة مدرجة بجدول ثاني، وأدوية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى عدم وجود رخص لتداول النفايات الطبية الخطرة، وهو ما يشكل خطورة على الصحة العامة وبيئة العمل داخل المنشأتين.

وأكد "مدكور" أنه تم تحرير المحاضر اللازمة، ومصادرة المضبوطات، مع إحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وشددت وزارة الصحة على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة على مستوى الجمهورية، لمواجهة الممارسات الطبية غير القانونية، والتصدي لأي مخالفات تمس سلامة المرضى، مؤكدة أنها لن تتهاون في إغلاق أي منشأة مخالفة لحماية حياة المواطنين.

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