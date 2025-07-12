كتب- محمد نصار:

حذر المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، من الارتفاع في درجات حرارة البحر المتوسط، مشددًا على أنه لم يعد مجرد ظاهرة طبيعية عابرة، بل أصبح جرس إنذار بيئي واقتصادي واجتماعي يُهدد مستقبل المنطقة بأكملها.

وقال المعهد، في بيان اليوم، إن التحولات المتسارعة في المناخ ودرجات حرارة المياه تُنذر بتداعيات خطيرة ومتعددة الأبعاد، تؤثر على الحياة البحرية والأنشطة الاقتصادية والأنظمة البيئية.

وأشار إلى أن أبرز التأثيرات المحتملة، تتمثل في التالي:

1- ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة ذوبان الجليد وتمدد المياه، ما يهدد بغمر المدن الساحلية المنخفضة وتآكل الشواطئ.

2- اختلال التوازن البيئي البحري، مع ظهور كائنات دخيلة غير أصيلة في البحر المتوسط تؤثر سلبًا على النظام البيولوجي وقد تتسبب في انقراض أنواع بحرية محلية.

3- تزايد شدة العواصف في مناطق وسط البحر، ما يرفع من احتمالات الفيضانات ويُهدد البنية التحتية على السواحل.

4- أزمة محتملة في قطاع الصيد بسبب هجرة بعض أنواع الأسماك إلى مناطق أبرد شمال المتوسط أو إلى أعماق أبرد، ما يُقلل الإنتاج ويؤثر على التنوع البيولوجي والمردود الاقتصادي لآلاف الصيادين.

5- تراجع السياحة الساحلية نتيجة تآكل الشواطئ وظهور كائنات بحرية مزعجة مثل قناديل البحر، مما يُضعف من جاذبية الوجهات الشاطئية.

دور المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد

يتولى المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد دورًا محوريًا في رصد هذه الظواهر ودعم جهود التصدي لتداعيات التغيرات المناخية، من خلال:

- إجراء أبحاث علمية متقدمة حول آثار التغير المناخي على البيئة البحرية.

- رصد دوري لدرجات حرارة المياه وتنوع الكائنات الحية في البحر المتوسط.

- دراسة تأثير الكائنات الدخيلة على النظام البيئي المحلي.

- المشاركة في مشروعات إقليمية لحماية البيئة البحرية وتعزيز التعاون العلمي.

- نشر الوعي المجتمعي وتعزيز سلوكيات الحفاظ على الثروات البحرية.

وشدد على أن ارتفاع حرارة البحر المتوسط ليس فقط تحديًا علميًا، بل هو قضية وجودية تستدعي تعاونًا واسع النطاق وإجراءات حاسمة على كافة المستويات.

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