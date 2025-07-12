كتب- محمد سامي:

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة مفاجئة إلى شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي)، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأداء الشركات والوحدات التابعة للوزارة، والتأكد من مدى التزامها بتنفيذ التوجيهات الوزارية المتعلقة برفع كفاءة الأداء ودعم خطط التطوير.

وأكد الوزير، خلال جولته التفقدية حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتعزيز الصناعة الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي من خلال تطوير القدرات التصنيعية وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن شركة هليوبوليس تعد واحدة من أبرز القلاع الصناعية التابعة للوزارة، بما تملكه من إمكانات تكنولوجية متقدمة.

وخلال زيارته، استمع الوزير، إلى عرض من المهندس محمد عبد المنعم البسيوني، رئيس مجلس إدارة الشركة، حول ما تم تنفيذه من أعمال تطوير مؤخرًا لرفع كفاءة خطوط الإنتاج وتحسين الأداء العام، كما شملت الجولة التفقدية زيارة قطاع الكاوتش والبلاستيك بالشركة، الذي يُعد من أقدم قطاعاتها حيث تأسس عام 1964، ويُسهم في إنتاج مكونات أساسية للذخائر، وقواعد الخراطيش، والأقنعة الواقية، وعجلات الدبابات، بالإضافة إلى منتجات تدخل في صناعات مدنية متنوعة.

كما تفقد الوزير المخازن الرئيسية بالشركة، لمتابعة الإجراءات الخاصة بتأمين المخزون ومستلزمات الإنتاج، وضمان استدامة التشغيل الآمن وفق أعلى معايير السلامة الصناعية.

وخلال الجولة، استمع الوزير إلى عدد من العاملين بالشركة، وأكد حرصه على دعم بيئة العمل وتوفير كل ما يلزم لرفع كفاءة العنصر البشري، مشددًا على ضرورة إزالة أية عقبات قد تواجه فرق العمل في العملية الإنتاجية.

توجيهات لتعزيز الحوكمة والتطوير المستدام

في ختام الزيارة، شدد وزير الإنتاج الحربي على أهمية تطبيق الحوكمة ومراقبة الأداء الداخلي، والالتزام ببرامج الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة خطوط الإنتاج، ومراجعة خطط الإنتاج والتسويق والمخزون بشكل دائم، والالتزام بإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني، والتخلص الآمن من المخلفات الصناعية، ومواصلة الشركة لدورها الحيوي في دعم الاقتصاد القومي وتوطين التكنولوجيا الصناعية.

شركة صناعية رائدة بإمكانات عسكرية ومدنية

تُعد شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية من أول الشركات المصرية المتخصصة في إنتاج البويات والكيماويات على مستوى الشرق الأوسط، وتلبي جزءًا كبيرًا من احتياجات القوات المسلحة والشرطة من خلال إنتاج الذخائر الثقيلة بمختلف الأعيرة، والفتيل الانفجاري، وقذائف الأعماق، والبارود الأسود، والأقنعة الواقية.

كما تستغل الشركة فائض قدراتها الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية مثل البويات، النيتروجلسرين، الفورمالدهايد، الوقود الجاف، وكراسي الاستادات الرياضية المطابقة لمواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فضلًا عن تصميم وتصنيع الأجزاء المعدنية والاسطمبات والمرشحات الكيميائية.

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