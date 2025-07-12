كتب- محمد أبو بكر:

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الطقس شديد الحرارة والرطب خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت، الموافق 12 يوليو 2025، على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن الطقس نهارًا سيكون شديد الحرارة رطبًا على معظم المناطق، بينما يميل إلى الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع شبورة مائية كثيفة محتملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، وغرب القاهرة، ووسط سيناء.

حالة البحر

- البحر المتوسط: ارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح معتدلة.

- البحر الأحمر: حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج بين 1 و1.75 متر.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة:

- القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة مئوية، الصغرى 24 درجة مئوية (محسوسة 37).

- الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 34 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة مئوية (محسوسة 37).

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة مئوية (محسوسة 33).

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 32 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة مئوية (محسوسة 35).

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39 درجة مئوية، الصغرى 29 درجة مئوية (محسوسة 41).

- شمال الصعيد: العظمى 37 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة مئوية (محسوسة 39).

- جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة مئوية، الصغرى 27 درجة مئوية (محسوسة 43).

نسب الرطوبة المتوقعة:

- القاهرة الكبرى: من 35% إلى 80%

- الوجه البحري ومدن القناة: من 42% إلى 85%

- السواحل الشمالية: من 55% إلى 90%

- جنوب سيناء: من 30% إلى 65%

- شمال الصعيد: من 20% إلى 60%

- جنوب الصعيد: من 15% إلى 35%

ونصحت الأرصاد، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب السوائل، خاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تعزز الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر من المُعلن عنها فعليًا.

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