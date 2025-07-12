كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الزيادة المستمرة في حجم الصادرات الزراعية تعكس ثقة الأسواق الدولية في جودة وإنتاجية المحاصيل المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بفتح أسواق جديدة حول العالم لدعم هذا القطاع الحيوي.

وأوضح "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "النيل للأخبار"، أن ملف الصادرات الزراعية شهد تطورًا لافتًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بجهود تطوير أساليب الزراعة وتوسيع الرقعة الزراعية، إلى جانب تعظيم إنتاجية الفدان عبر إدخال تكنولوجيا وأساليب حديثة في الزراعة.

وأشار إلى أن صادرات مصر الزراعية، التي كانت تبلغ نحو 4 ملايين طن سابقًا، قفزت لتصل إلى 5.8 مليون طن حتى منتصف العام الحالي، مؤكدًا أن هذا النمو سينعكس بشكل مباشر على مساهمة القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد القومي.

وأضاف أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الموالح، والثالثة في تصدير البصل، كما نجحت في اختراق عدد من الأسواق الدولية المهمة، مثل الاتحاد الأوروبي، وروسيا، ودول الأمريكتين، والقارة الإفريقية، ودول الخليج العربي.

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت مؤخرًا عن تجاوز الصادرات الزراعية المصرية حاجز 5.8 مليون طن، مدفوعة بتصدير محاصيل رئيسية في مقدمتها الحمضيات والبطاطس، وسط توقعات بمواصلة النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري.

اقرأ أيضًا:

أجواء حارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

تعرف على عقوبة انتحال صفة ذوي الإعاقة للحصول على امتيازاتهم

اليوم.. الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الرسل

هل يسترد المالك العين المؤجرة لغرض غير سكني حال وفاة المستأجر قبل الـ5 سنوات؟