كتـب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إطلاق خدمة جديدة تتيح التقديم للحصول على عداد كهرباء كودي مسبق الدفع إلكترونيًا، من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات الكهرباء، مما يوفر الوقت والجهد ويحد من التعقيدات الروتينية.

ويُوضح "مصراوي" خطوات التقديم الإلكتروني على العداد الكودي للمباني المخالفة والعشوائية عبر المنصة:

1- الدخول على الموقع الرسمي للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

2- إنشاء حساب جديد إذا كنت مستخدمًا لأول مرة، بإدخال اسمك، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، وكلمة المرور، أما إذا كان لديك حساب مسبق، فقم بتسجيل الدخول مباشرة.

3- من قائمة الخدمات اختر "طلب تركيب عداد كودي".

4- املأ البيانات المطلوبة بدقة في الاستمارة الإلكترونية، والتي تتضمن بياناتك الشخصية، رقم البطاقة القومي، وعنوان الوحدة، وصور المستندات المطلوبة.

5- سدد الرسوم الإدارية المقررة (50 جنيهًا تقريبًا) إلكترونيًا من خلال وسائل الدفع المتاحة على المنصة.

6- بعد استكمال الخطوات، يتم إرسال الطلب إلكترونيًا لمراجعته من قِبل الجهات المختصة، ويتم إخطارك بحالة الطلب سواء بالقبول أو بوجود بيانات ناقصة، عبر رسالة نصية أو من خلال حسابك على المنصة.

الأوراق المطلوبة

1- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

2- عقد ملكية أو إيجار موثق للوحدة.

3- صورة خارجية للوحدة السكنية أو التجارية.

4- إيصال مرافق حديث (كهرباء – مياه – تليفون).

5- موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة.

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