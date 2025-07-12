كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن إجمالي ما تم إنفاقه من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة بلغ نحو مليار و143 مليونًا و983 ألفًا و187 جنيهًا، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025.

وأشار الوزير، في بيان اليوم، إلى أن عدد المستفيدين من هذه الخدمات بلغ 234 ألفًا و287 عاملًا، استفادوا من خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، بالإضافة إلى صرف منح دورية وتعويضات عن الحوادث.

وأوضح "جبران"، أن المنح الدورية السنوية، والتي يتم صرفها في مناسبات مختلفة، استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الإنفاق، حيث تم صرف مليار و109 ملايين و197 ألف جنيه على 6 منح سنوية، بواقع 1500 جنيه للمنحة الواحدة لكل عامل.

وفيما يخص بند الحوادث، أوضح الوزير، أنه تم صرف 18 مليونًا و755 ألف جنيه كتعويضات للمصابين وأسر المتوفين من العمالة غير المنتظمة، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و20 ألف جنيه لكل مصاب.

كما تم إنفاق 16 مليونًا و31 ألفًا و187 جنيهًا على برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، إلى جانب إصدار شهادات قياس مستوى المهارة مجانًا، بما يسهم في تمكين هذه الفئة من الاستفادة من خدمات التأمين الصحي والاجتماعي.

وأكد وزير العمل، أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الوزارة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الرعاية للعمالة غير المنتظمة، دعمًا لحقوقهم وتحقيقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.

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