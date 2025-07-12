كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، تطبيق إلكتروني يستخدم لأول مرة على الهواتف المحمولة في إطار التيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

عقد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع رئيس الحجر الأوزبكي "إبروهيم إيرجوتشوف"، بحضور السفير الأوزبكي بالقاهرة "منصور بيك كيليتشيف" والفنيين المعنيين من الجانبين، لبحث سبل التعاون المشترك وانهاء ملفات فتح الأسواق.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على كافة أنحاء الجمهورية.

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، توجيهًا عاجلًا إلى مديرية التموين بضرورة تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على بائعي المواد البترولية المنتشرين بطرق غير قانونية على الطرق العامة والأرصفة، لما تمثله هذه التصرفات من تهديد مباشر للسلامة العامة، في ظل الطبيعة شديدة الاشتعال لتلك المواد، وما تشكله من مخاطر على الأرواح والممتلكات.

كشف الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، سبب تراجعه عن قرار طرح الثقة في نفسه كرئيسًا للحزب، أمام هيئته العليا بعد الأزمة التي أثيرت بعد حصول الحزب على مقعدين فقط داخل القائمة الوطنية من أجل مصر المقرر خوضها انتخابات مجلس الشيوخ 2025 والتي تضم 12 حزبًا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن نشر الكشوف المبدئية الخاصة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025، بالإضافة إلى الرموز الانتخابية الخاصة بهم، وذلك وفقًا للجدول الزمني المُحدد قانونًا.

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية، حيث تجاوزت حتى الآن 5.8 مليون طن، مع مواصلة محاصيل الموالح والبطاطس تصدر قائمة الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج.

أصدر حزب الوفد بيانا رسميا، للرد على ما أثير خلال الساعات الماضية، بشأن مصادرة العدد الورقي ليوم الخميس، 10 يوليو الجاري، للجريدة التي تصدر عنه.

علقت الإعلامية منى الشاذلي، على الجدل المثار بشأن ظهور لوحات فنية منسوبة بشكل خاطئ في برنامجها "معكم"، مؤكدة أن احترام الملكية الفكرية يمثل "خطاً أحمر" في العمل الإعلامي. جاء ذلك خلال الحلقة الأخيرة من البرنامج التي خصصتها لتوضيح ملابسات الواقعة.