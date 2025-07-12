تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

منى الشاذلي عن أزمة اللوحات: الاعتذار واجب أخلاقي ومهني

علقت الإعلامية منى الشاذلي، على الجدل المثار بشأن ظهور لوحات فنية منسوبة بشكل خاطئ في برنامجها "معكم"، مؤكدة أن احترام الملكية الفكرية يمثل "خطاً أحمر" في العمل الإعلامي. جاء ذلك خلال الحلقة الأخيرة من البرنامج التي خصصتها لتوضيح ملابسات الواقعة.

قالت الشاذلي: "ما حدث كان تجاوزاً غير مقصود من أحد الضيوف، لكننا كفريق مسؤول لم نتردد في اتخاذ كافة الإجراءات لتصحيح الموقف"، مشيرة إلى أن البرنامج بادر فور اكتشاف الخطأ بإصدار بيان رسمي يعترف بحقوق الفنانين الأصليين.

مرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تجمد وعي أتباعها عبر تحريف النصوص الدينية

أكدت ياسمين فاروق، الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن التنظيمات المتطرفة تعتمد بشكل رئيسي على استغلال فكرة الخوف من العذاب كأداة نفسية لترويع عناصرها.

خلال حلقة برنامج "فكر" المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أوضحت فاروق أن هذه التنظيمات تبرر ممارساتها العنيفة عبر تحريف النصوص الدينية واستغلال الغرائز الإنسانية الفطرية لتحقيق أهدافها.

رئيس شعبة مواد البناء: تدخل الحكومة خفض أسعار الأسمنت وضمن استقرار السوق

قال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعات كبيرة غير مبررة مقارنة بعام 2024، حيث قفز سعر الطن بما يتراوح بين 1500 و1700 جنيه.

خلال برنامج "صناع العاصمة" على قناة "النهار"، أضاف الزيني أن هذه الزيادات نجمت عن ممارسات بعض الشركات التي خفضت إنتاجها عمدًا، حيث أوقفت حوالي 9 خطوط إنتاج دون أسباب فنية واضحة، بهدف تعظيم الأرباح على حساب المستهلك المصري.

خبير: هدنة غزة المقترحة بلا ضمانات والهدف دعم استراتيجيات إسرائيل بالضفة الغربية

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يتجاوز ملف غزة ليشمل تنسيقًا استراتيجيًا حول قضايا إقليمية رئيسية مثل الملفين السوري والإيراني.

خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أضاف عاشور أن ترامب يسعى من خلال هذا اللقاء لتحقيق هدنة مؤقتة في قطاع غزة مدتها 60 يومًا، بهدف تعزيز صورته كوسيط سلام قادر على إحلال الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل مؤشرات التفاهمات مع إيران والتطورات في سوريا.

أشرف سنجر: وقف إطلاق نار وشيك في غزة وترامب يسعى لاستثماره سياسيًا

كشف الدكتور أشرف سنجر، الخبير في السياسات الدولية، عن تحركات مكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرًا أن الولايات المتحدة تدفع بهذا الاتجاه لخدمة مصالحها الإستراتيجية.

قال سنجر خلال مداخلته لقناة "القاهرة الإخبارية": "هناك ضغوط أمريكية متزايدة لوقف الإمدادات العسكرية والمادية لإسرائيل، في محاولة لإنهاء الصراع الدائر"، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول استثمار هذا الملف سياسيًا عبر الترويج لدوره في تحقيق السلام.