كتب- حسن مرسي:

كشف النائب فريد البياضي عضو مجلس النواب عن وجود إشكالية كبيرة في ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين المصريين، واصفاً اللوائح المنظمة لهذا الملف بأنها "قديمة ولا تواكب العصر".

في حواره ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، قال البياضي: "نحن أمام إشكالية حقيقية تمس كل أسرة مسيحية في مصر"، موضحاً أن "أقدم لائحة تعود للطائفة الإنجيلية منذ عام 1904، بينما أحدث لائحة للسريان الأرثوذكس تعود لعام 2003".

وأضاف عضو مجلس النواب: "هذه اللوائح لم تعد تتناسب مع الواقع المجتمعي المتغير".

وأشار عضو البرلمان إلى أن "المسيحية تقدم مبادئ عامة دون تفصيلات قانونية"، مؤكدًا أن الاختلافات بين الطوائف في تفسير هذه المبادئ تخلق تعقيدات قانونية واجتماعية.

وتابع: "مع تغير المشاكل الاجتماعية وزيادة تعقيدات الحياة، أصبحت هذه اللوائح القديمة عاجزة عن مواكبة متطلبات العصر".

وأكد البياضي على الحاجة الملحة لتحديث هذه التشريعات، "الواقع المجتمعي الحالي يختلف جذريًا عن الماضي، ونحن بحاجة إلى قوانين عادلة تنظم حياة الأسر المسيحية بما يتوافق مع روح العصر"، مضيفًا: "هذا الملف يحتاج إلى مراجعة شاملة من قبل جميع الأطراف المعنية".

ودعا البياضي إلى حوار مجتمعي موسع يشارك فيه رجال الدين والقانونيون والمختصون، مؤكدًا أن تحديث هذه القوانين أصبح ضرورة ملحة لضمان حقوق جميع الأطراف في إطار من العدالة والمساواة.