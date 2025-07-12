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برلماني: صرف أديس 5 ملايين جنيه لأسرة ضحايا حادث جيل الزيت خطوة جيدة

04:00 ص السبت 12 يوليه 2025

النائب محمد الجبلاوي

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كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قرار شركة أديس بصرف 5 ملايين جنيه تعويض لكل أسرة متوفى أو مفقود في حادث البارجة أدمارين 12 بمنطقة جبل الزيت، يعتبر خطوة جيدة، كما يعكس التزام الشركة ومسئوليتها المهنية والأخلاقية تجاه موظفيها.

وأكد البرلماني، أن قرار وزارة البترول والجهات المعنية وشركة أديس باستمرار البحث عن المفقودين الثلاثة هو القرار الصائب في الوقت الحالي، نظرًا لما تمثّله عملية العثور عليهم من أهمية قصوى، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها أسرهم خلال الأيام الماضية.

ووجه "الجبلاوي"، شركة أديس بالاستمرار في التواصل الدائم مع أسر المصابين والمتوفين والمفقودين ، واستكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذوها والخاصة بدعم أسر المتوفين والمفقودين والمصابين معنويا ونفسيا في ظل هذا الظرف الإنساني الصعب، خاصة العائلات التي فقدت أبنائها وهم يعملون من أجل لقمة العيش.

وفي سياق متصل، زار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، غرفة العمليات بشركة "أوسوكو" في جبل الزيت بخليج السويس، حيث اجتمع بفريق قيادة عمليات البحث والتعامل مع تداعيات الحادث، واطّلع على آخر مستجدات جهود البحث عن المفقودين والتعامل مع البارجة البحرية في موقع الحادث.

وشدّد الوزير على ضرورة توسيع نطاق البحث الجوي والبحري لحين العثور على المفقودين الثلاثة من طاقم البارجة.

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