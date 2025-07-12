كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 17 يوليو 2025.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الأرصاد، أن البلاد ستشهد اليوم السبت شبورة مائية من 8:4 صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق حلايب وشلاتين.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الأحد 13 يوليو وحتى الخميس 17 يوليو نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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