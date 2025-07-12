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اليوم.. الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الرسل

06:00 ص السبت 12 يوليه 2025

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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كتب- عمرو صالح:

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بعيد الرسل، المعروف باسم عيد الرسولين بطرس وبولس، حيث يتوجه الأقباط إلى الكنائس لأداء الصلوات والتسابيح الخاصة بهذه المناسبة الدينية.

ويأتي عيد الرسل في توقيت مميز، حيث يحتفل الأقباط صباح اليوم السبت بعد صيام دام 15 يومًا تخللته الطقوس الروحية والعبادات الخاصة التي تؤكد أهمية الصبر والتقوى في حياة المؤمن، ويعقب هذا الصيام الإفطار الجماعي، الذي يشكل مناسبة للاحتفال والتلاقي بين أفراد المجتمع القبطي.

وفي صباح يوم عيد الرسل، يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات الإلهية في مقر مطرانياتهم بالإيبارشيات المختلفة، حيث يؤدون طقوس الصلاة والتبارك تزامناً مع الاحتفال بهذه الذكرى المقدسة التي تمثل دعوة للتأمل في حياة وتعاليم الرسولين بطرس وبولس ودورهما المحوري في نشر المسيحية.

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الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الرسل عيد الرسولين بطرس وبولس الاحتفال بعيد الرسل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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