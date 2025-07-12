كتب- محمد أبو بكر:

تنطلق اليوم السبت الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بجميع مراكز وقرى محافظة الجيزة.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن الحملة تأتي ضمن جهود الدولة لتنمية وحماية الثروة الحيوانية، وتوفير التحصينات اللازمة بما يحقق بيئة غذائية آمنة ومستدامة والحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز جهود الوقاية من الأمراض الوبائية.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري بالجيزة ستتولى تنفيذ أعمال ترقيم وتسجيل الحيوانات من خلال لجان متخصصة تابعة للإدارات البيطرية بكافة المراكز مع توفير أطقم بيطرية مدربة من أطباء ومعاونين وعمال وسائقين إلى جانب إتاحة اللقاحات ومستلزمات التحصين وتخصيص سيارات للعمل في كل مركز لتيسير الوصول إلى جميع المربين.

وأشار إلى أنه تم تنظيم ندوات إرشادية في عدد من قرى ومراكز المحافظة قبل وأثناء الحملة بهدف رفع الوعي لدى المواطنين والمربين بأهمية التحصين وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية.