كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية منى الشاذلي، على الجدل المثار بشأن ظهور لوحات فنية منسوبة بشكل خاطئ في برنامجها "معكم"، مؤكدة أن احترام الملكية الفكرية يمثل "خطاً أحمر" في العمل الإعلامي. جاء ذلك خلال الحلقة الأخيرة من البرنامج التي خصصتها لتوضيح ملابسات الواقعة.

قالت الشاذلي: "ما حدث كان تجاوزاً غير مقصود من أحد الضيوف، لكننا كفريق مسؤول لم نتردد في اتخاذ كافة الإجراءات لتصحيح الموقف"، مشيرة إلى أن البرنامج بادر فور اكتشاف الخطأ بإصدار بيان رسمي يعترف بحقوق الفنانين الأصليين.

وأضافت مقدمة برنامج "معكم": "الاعتذار في مثل هذه المواقف ليس خيارًا، بل واجبًا أخلاقيًا ومهنيًا"، مؤكدة أن فريق العمل تواصل شخصياً مع جميع الفنانين المعنيين لشرح الظروف وتقديم الاعتذار الرسمي.

كواليس الحلقة محل الجدل

قالت منى الشاذلي، في مستهل حلقة برنامجها على قناة ON، إن الحلقة محل الجدل كانت قد عُرضت قبل أكثر من شهر، واستضافوا خلالها تسعة ضيوف من خلفيات إعلامية متنوعة، حيث تحدث كل منهم عن اهتماماته الشخصية. وأضافت أنه في إحدى الفقرات، أشارت ضيفة إلى أن الرسم هواية لها، وقدّمت بعض اللوحات على أنها من إنجازها الخاص.

وتابعت الشاذلي أن البرنامج، عقب التأكد من أن إحدى هذه اللوحات تعود للفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاك نيلسين، قام في اليوم نفسه بنشر بيان توضيحي عن ملكية العمل لصاحبته الأصلية، احترامًا للحقوق الأدبية والإبداعية.

وأكدت أنهم قاموا بإيضاح ملكية باقي الأعمال للفنانين الآخرين، ومنهم الفنانة الألمانية والفنان الفرنسي، بنفس الصيغة احترامًا لمهنيتهم وقناعتهم بأهمية إرجاع الحقوق لأصحابها.

وأشارت الشاذلي إلى أن إدارة البرنامج لم تكتفِ بالبيان العلني، بل أرسلت رسائل تفصيلية إلى الفنانين الثلاثة لشرح ملابسات ما حدث وتقديم الاعتذار المناسب.

وأوضحت أن تأخر ردّهم على الفنانة ليزا كان ناتجًا عن تكدّس الرسائل الواردة للبرنامج، حيث يتلقون آلاف الرسائل يوميًا، ورسالتها "ضاعت بين هذا الكم". وأضافت أنهم قد شرحوا ذلك لها، وتقبّلت التوضيح، بل وعبّرت عن شكرها مرتين عبر حسابها على إنستجرام.

وأكملت "الشاذلي"، حديثها بأن الفنانة كارولين من ألمانيا تواصلت بدورها معهم، وقالت: "أنتم قمتم بعملكم ولا ألومكم". كما أكدت أنهم تأكدوا من أن رسائلهم قد وصلت إلى الفنان الفرنسي، ووجّهوا لهم دعوة مفتوحة للظهور في البرنامج إن رغبوا بذلك.

وشددت الشاذلي على أن البرنامج لم يسعَ للظهور بصورة البطل ولا لتضخيم الحدث، قائلة: "ما نشرناه عبر منصاتنا كان فقط ما يلزم لتوضيح الحقيقة. لم نعرض تفاصيل المراسلات أو ردود الأفعال الإيجابية لأنها تخص خلفية الموقف، ولسنا من هواة استثمار الأزمات لتحقيق مكاسب دعائية".

وحول مسؤولية البرنامج، أوضحت الإعلامية منى الشاذلي أن مهنة الإعلام تتعامل مع مصادر متنوعة، منها المسؤولون الرسميون، والمصادر غير المشهورة، والشخصيات العامة، ولكل فئة تعامل إعلامي مختلف.

وأشارت إلى أن البرنامج اتبع الإجراءات المهنية المتعارف عليها عالميًا، مضيفة: "فمثلاً الشخصية العامة حين تدلي بمعلومة شخصية مثل هواية أو ملكية لوحة، فإن الإعلام لا يُكلف بالتحقّق المسبق ما لم تكن هناك مغالطات واضحة أو مخالفات قانونية".

وأضافت: "معرفش إزاي شخصية عامة تنسب لنفسها لوحات ليست من إبداعها؟، كان لدي وفريق التحرير حالة من الغضب والضيق من الضيفة ولكن التزمنا الإجراء المهني في التعامل مع الموقف، الضيفة نالت ما يكفي وزيادة ولا يمكن طعن جريح، هي أخطأت بلا شك، بس هنستفيد إيه لما نقطّع في الست والعالم كله بيقطع فيها؟!.

وتابعت الشاذلي: "شعرنا إن هي أخدت ما يكفي وزيادة، فخلاص مش هنزود طعن، لا دي أخلاقنا الشخصية ولا أخلاق البرنامج ومهنيته، وهنفضل كده حتى لو لام علينا البعض، لأن ده عكس طبيعتنا وعكس إنسانيتنا".