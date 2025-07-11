كتب- عمرو صالح:

أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، تطبيق إلكتروني يستخدم لأول مرة على الهواتف المحمولة في إطار التيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

التطبيق يمنح الناخب القدرة على معرفة لجنته الانتخابية وموقعها الجغرافي باستخدام خلال خرائط جوجل، فضلا عن كثافات الحضور باللجان قبل التوجه إليها لتقدير الوقت اللازم للوصول للجنة.

وسيتم إرسال رسالة نصية على الهاتف لكل من قيد بقاعدة بيانات الناخبين للمساعدة في تحميل التطبيق واستخدامه.

يأتي ذلك في إطار مواكبة الهيئة للتطورات التكنولوجية والرقمية، مشيرا إلى تحديث كشوف الناخبين بوضع رمز "كود" أمام اسم كل ناخب للتأكد من صحة رقمه القومي وذلك من خلال قراءته بتطبيق إلكتروني لدى رئيس اللجنة.

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