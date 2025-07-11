كتب- عمرو صالح:

عقد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع رئيس الحجر الأوزبكي "إبروهيم إيرجوتشوف"، بحضور السفير الأوزبكي بالقاهرة "منصور بيك كيليتشيف" والفنيين المعنيين من الجانبين، لبحث سبل التعاون المشترك وانهاء ملفات فتح الأسواق.

وبحسب بيان الزراعة بحث الجانبان خلال الاجتماع سبل التعاون المشترك وانهاء ملفات فتح السوق الأوزبكي في أسرع وقت أمام صادرات مصر من العنب والرمان، فضلًا عن رغبة الجانب الأوزبكي في استيراد درنات البطاطس "الميني تيوبر" و"الميكروتيوبر" من مصر.

وأكد المنسي أن هذه المباحثات تأتي في ضوء الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان، وحرص البلدين على تعزيز التعاون في كافة المجالات، ومن بينها القطاع الزراعي الذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني لكلا البلدين.

وأكد الجانبان التزامهما بالعمل المشترك والتعاون الوثيق لإنهاء كافة الإجراءات الفنية والإدارية في أقرب وقت ممكن، بما يضمن استفادة كلا البلدين من الفرص التجارية الواعدة.

وأشار المنسي إلى أن الحجر الزراعي قد وافى الجانب الأوزبكي بكافة المعلومات الفنية، لافتًا إلى أن التعاون بين البلدين يشهد حاليًا تطورًا ملحوظًا، خاصة بعد لقاء وفد رفيع المستوى مع وزير الزراعة، وتم خلاله التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من الملفات المرتبطة بالقطاع الزراعي، وعلى رأسها التبادل التجاري للحاصلات الزراعية المصرية، وفتح أسواق أوزبكستان أمام العديد من المنتجات المصرية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أنه سيتم الإسراع في الانتهاء من ملفات فتح السوق في أسرع وقت ممكن طبقًا لتعليمات معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نحو تعزيز التعاون بين البلدين.

وقال إنه من المتوقع أن يساهم فتح السوق الأوزبكي أمام العنب والرمان المصري في زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية وتنويع مصادر الدخل للمزارعين والمصدرين، لافتًا إلى أن هذا التطور يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، ويؤكد على جودتها وقدرتها التنافسية.

اقرأ أيضاً:

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025.. خطوات الاستعلام

"قصر العيني" وسفير كوت ديفوار يبحثان التعاون في إطلاق البرنامج الفرنسي الطبي "KAF"