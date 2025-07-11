ضبط آلاف اللترات من الوقود المهرب بالجيزة - (صور)

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، توجيهًا عاجلًا إلى مديرية التموين بضرورة تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على بائعي المواد البترولية المنتشرين بطرق غير قانونية على الطرق العامة والأرصفة، لما تمثله هذه التصرفات من تهديد مباشر للسلامة العامة، في ظل الطبيعة شديدة الاشتعال لتلك المواد، وما تشكله من مخاطر على الأرواح والممتلكات.

ونفذت مديرية تموين الجيزة، أمس الخميس، حملة موسعة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بتداول المواد البترولية بشكل غير قانوني.

وخلال الحملة، تم تحرير محضر ضد بائع متجول بحي بولاق الدكرور لقيامه ببيع بنزين 80 على الطريق العام، حيث تم التحفظ على كمية بلغت 80 لترًا. كما تم ضبط منشأة غير مرخصة بالحي ذاته تمارس بيع البنزين، وجرى التحفظ على 50 لترًا إضافيًا من نفس النوع.

وفي نفس السياق، تمكنت الحملة من تحرير محضر آخر ضد كشك غير مرخص بدائرة حي بولاق الدكرور، حيث تم ضبط 20 لترًا من بنزين 80 و20 لترًا من السولار داخل المكان.

وشملت الحملة التفتيشية أيضًا محلًا لبيع الزيوت بحي المنيرة، حيث تم ضبط 60 لترًا من السولار. وفي مدينة 6 أكتوبر، تم ضبط 140 لترًا من السولار مُعبأة في جراكن داخل إحدى السيارات.

أما في مركز أطفيح، فقد تم ضبط كميات كبيرة من السولار بلغت 1000 لتر داخل تنك سيارة، فضلًا عن 700 لتر أخرى كانت مخزنة داخل براميل بإحدى محطات الوقود بالمركز. كما تم ضبط 40 لترًا من بنزين 92 داخل محل بمركز العياط، إلى جانب ضبط 100 لتر من السولار و130 لترًا من بنزين 80 داخل محل آخر بمركز الصف.

وأكد المحافظ عادل النجار على أن أجهزة المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات تهدد أمن وسلامة المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بالقواعد المنظمة لتداول وتخزين المواد البترولية، وذلك ضمن جهود المحافظة لتحقيق أعلى معدلات الأمان والاستقرار.

وأشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ لضبط المخالفات والردع الفوري للمخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن تعليمات السيد المحافظ شملت أيضًا التشديد على محطات الوقود بعدم السماح ببيع المواد البترولية بشكل سائب، والالتزام الكامل بالإجراءات القانونية، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتنبيه على المحطات بتطبيق الضوابط تجنبًا للمساءلة القانونية.

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