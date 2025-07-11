كتب- حسن مرسي:

قال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعات كبيرة غير مبررة مقارنة بعام 2024، حيث قفز سعر الطن بما يتراوح بين 1500 و1700 جنيه.

خلال برنامج "صناع العاصمة" على قناة "النهار"، أضاف الزيني أن هذه الزيادات نجمت عن ممارسات بعض الشركات التي خفضت إنتاجها عمدًا، حيث أوقفت حوالي 9 خطوط إنتاج دون أسباب فنية واضحة، بهدف تعظيم الأرباح على حساب المستهلك المصري.

تابع الزيني أن تدخل الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، أسهم في معالجة الأزمة من خلال اجتماعات مع الشركات المنتجة، أسفرت عن قرارات حاسمة تشمل إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المعطلة خلال مهلة تتراوح بين شهر و3 أشهر، مع تهديد بسحب الرخص في حال عدم الالتزام.

وأشار إلى أن الحكومة فرضت سقفًا لتصدير الأسمنت لا يتجاوز 30%، مع إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلي، مما أدى إلى انخفاض سعر طن الأسمنت السائب من 5400 جنيه إلى ما بين 3900 و4000 جنيه، وسعر الأسمنت المعبأ إلى حوالي 3900 إلى 4000 جنيه بعد أن كان 4500 جنيه.

أكد الزيني أن أسعار الحديد ظلت مستقرة لما يقرب من عام رغم استيراد 90% من خاماته، حيث يتراوح سعر الطن تسليم أرض المصنع بين 32 ألف و38.200 جنيه، ويصل إلى المستهلك بحد أقصى 39.5 ألف جنيه.

وأضاف أن هذه الإجراءات الحكومية عززت استقرار السوق وحمت المستهلك من التلاعب بالأسعار، مؤكدًا على أن التزام الشركات بالقرارات الحكومية سيضمن استمرار انخفاض الأسعار وتوفير مواد البناء بأسعار عادلة، دعمًا للمشروعات التنموية.