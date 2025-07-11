كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، سبب تراجعه عن قرار طرح الثقة في نفسه كرئيسًا للحزب، أمام هيئته العليا بعد الأزمة التي أثيرت بعد حصول الحزب على مقعدين فقط داخل القائمة الوطنية من أجل مصر المقرر خوضها انتخابات مجلس الشيوخ 2025 والتي تضم 12 حزبًا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقال "يمامة"، في تصريحات لمصراوي، إنه ثارت حالة من عدم الرضى بين أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، بسبب عدد المقاعد التي حاز عليها الحزب بالقائمة الوطنية المرشحة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، فقررت طرح الثقة في نفسي كرئيسًا للحزب أمام الهيئة العليا.

وتابع: "لقيت أن المطالبين بعدم استمراري كرئيس للحزب 17 عضو هيئة عليا من أصل 60 عضوًا الأمر الذي يؤكد أن الغالبية تؤيد استمراري".

وأوضح يمامة، أن لائحة الحزب تنص على أن طرح الثقة في استمرار رئيس الحزب خلال فترته الانتخابية أمام الهيئة العليا يجب أن يوافق عليها ما لا يقل عن 31 عضوًا.

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