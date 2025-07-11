كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة أن شركة المقاولون العرب بدأت رسميًا في تنفيذ أعمال إعادة تأهيل مبنى سنترال رمسيس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

وزير التموين يلتقي مديرة المعهد الوطني للجودة والتكنولوجيا في البرازيل

التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية بجمهورية مصر العربية، أليساندرا وياندت، المديرة العامة للمعهد الوطني للمترولوجيا والجودة والتكنولوجيا بجمهورية البرازيل (INMETRO)، على هامش فعاليات اجتماع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) المنعقد في جنيف.

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شديد الحرارة.. توقعات حالة طقس السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت الموافق 12 يوليو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

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بتكليف من رئيس الوزراء.. المقاولون العرب تبدأ إعادة تأهيل سنترال رمسيس – صور

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة أن شركة المقاولون العرب بدأت رسميًا في تنفيذ أعمال إعادة تأهيل مبنى سنترال رمسيس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

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5 طرق.. السكة الحديد تعلن انتظام خدمة حجز تذاكر القطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، انتظام خدمة حجز تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة.

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أول تعليق من "الوفد" على أنباء مصادرة عدد الخميس من جريدة الحزب

أصدر حزب الوفد بيانا رسميا، للرد على ما أثير خلال الساعات الماضية، بشأن مصادرة العدد الورقي ليوم الخميس، 10 يوليو الجاري، للجريدة التي تصدر عنه.

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استمرار البحث عن 3 مفقودين في حادث "حفار جبل الزيت"

أعلنت شركة "أديس" المالكة للبارجة الغارقة "أدمارين 12" عن خروج 4 من المصابين في حادث غرق البارجة بمنطقة جبل الزيت من المستشفى، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتماثلهم للشفاء التام.

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وزير الري يوجه بإدراج حوكمة المياه والاستدامة والتكنولوجيا في كود الري الجديد

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فعاليات ورشة عمل "الإعداد لتحديث الكود المصري للري والصرف"، والتي عُقدت بمقر المركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة وخبراء المركز القومي، وأعضاء اللجان التخصصية من الجامعات والمراكز البحثية.

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