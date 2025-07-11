الوطنية للانتخابات تُعلن الكشوف المبدئية لمرشحي مجلس الشيوخ

كتب- محمد أبو بكر وعمرو صالح:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن نشر الكشوف المبدئية الخاصة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025، بالإضافة إلى الرموز الانتخابية الخاصة بهم، وذلك وفقًا للجدول الزمني المُحدد قانونًا.

وأكدت الهيئة، في بيان رسمي، التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في مختلف مراحل العملية الانتخابية، مشددة على حرصها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للترشح، بما يضمن نزاهة الانتخابات وسلامتها.

ودعت الهيئة الراغبين في معرفة تفاصيل الجدول الزمني والاطلاع على كافة إجراءات ومراحل انتخابات مجلس الشيوخ 2025ا.

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