كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور أشرف سنجر، الخبير في السياسات الدولية، عن تحركات مكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرًا أن الولايات المتحدة تدفع بهذا الاتجاه لخدمة مصالحها الإستراتيجية.

قال سنجر خلال مداخلته لقناة "القاهرة الإخبارية": "هناك ضغوط أمريكية متزايدة لوقف الإمدادات العسكرية والمادية لإسرائيل، في محاولة لإنهاء الصراع الدائر"، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول استثمار هذا الملف سياسيًا عبر الترويج لدوره في تحقيق السلام.

وأضاف الخبير الدولي أن الممارسات الإسرائيلية في غزة تمثل جرائم حرب جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال، مشيرًا إلى التصعيد الممنهج ضد المدنيين وتدمير مقومات الحياة الأساسية.

وتابع الدكتور أشرف سنجر، الخبير في السياسات الدولية: "ما تشهده غزة اليوم يتجاوز كل الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية".

وأكد سنجر أن "ما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية أصبحت طرفًا مباشرًا في الانتهاكات"، معتبرًا أنها تشارك في عمليات القتل المنظم بحق الفلسطينيين تحت غطاء الحماية الدولية.

وأردف الدكتور أشرف سنجر، الخبير في السياسات الدولية: "هذه المؤسسات تعمل في ظل غياب تام للمحاسبة والرقابة الدولية".

وشدد الخبير على أن "استمرار هذه الانتهاكات يتطلب تدخلاً دوليًا عاجلًا وفعالًا"، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار ليس كافيًا، بل يجب ضمان حماية المدنيين ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يمثل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية المجتمع الدولي.