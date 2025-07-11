كتب- محمد أبو بكر:

استضاف برنامج "الطريق إلى البرلمان"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات موقع مصراوي، الكاتب الصحفي أكرم الألفي، في حلقة تناولت أبرز القضايا المتعلقة بالمشهد البرلماني في مصر.

وتحدث الألفي خلال اللقاء عن عدد من الملفات المهمة، أبرزها توقعات نسب مشاركة الشباب، وظاهرة شراء الأصوات، وأدوار تكتلات العائلات في الانتخابات المقبلة، إلى جانب تحليله لطبيعة المنافسة المتوقعة في عدد من الدوائر.

وتأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة حوارات سياسية أطلقها مصراوي استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، بهدف تعزيز النقاش المجتمعي وإتاحة منصة لعرض رؤى مختلفة حول مستقبل الحياة النيابية، بمشاركة نخبة من الكتاب والخبراء في الشأن السياسي.

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