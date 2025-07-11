كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ابتداءً من يوم السبت الموافق 12 يوليو 2025، وذلك بجميع القرى والمراكز التابعة للمحافظة، ضمن خطة الدولة لحماية وتنمية الثروة الحيوانية.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن الحملة تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال توفير تحصينات وقائية تسهم في حماية الثروة الحيوانية، وتهيئة بيئة صحية ومستدامة للمربين والمزارعين.

أطقم بيطرية مدربة ولجان متخصصة في الترقيم والتسجيل

أوضح محافظ الجيزة، أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة ستتولى تنفيذ أعمال التحصين بالتعاون مع الإدارات البيطرية المختلفة، حيث تم تجهيز فرق بيطرية متخصصة تضم أطباء بيطريين، معاونين، عمال، وسائقين، إلى جانب توفير كميات كافية من اللقاحات والمستلزمات الطبية اللازمة، وتخصيص سيارات ميدانية للوصول إلى المربين في جميع المناطق المستهدفة.

وأشار إلى أن اللجان ستباشر أيضًا أعمال ترقيم وتسجيل الحيوانات، بما يساهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في تحسين مستوى الخدمات البيطرية المقدمة للمربين.

ندوات توعوية وتنسيق مع المساجد لدعم الحملة

وفي سياق متصل، كشف المحافظ عن تنظيم ندوات توعوية وإرشادية بعدد من مراكز وقرى المحافظة، تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المربين بأهمية التحصين وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية، مع التركيز على أهمية الالتزام بمواعيد التطعيم.

كما كلف المحافظ، مديرية الأوقاف، بالتنسيق مع الطب البيطري؛ لنشر رسائل توعوية عبر المساجد حول أهداف الحملة ومواعيدها، لضمان مشاركة واسعة من المواطنين.

تعاون بين المحليات والبيطرة لإنجاح الحملة

شدد المهندس عادل النجار، على ضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن، والوحدات البيطرية والقروية، لتقديم الدعم اللوجستي والعملي اللازم لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها بكفاءة عالية.

دعوة للمربين للتعاون وحماية الثروة الحيوانية

وناشدت محافظة الجيزة جموع المربين والمزارعين بضرورة التعاون مع اللجان البيطرية، والسماح بتحصين الحيوانات في الوقت المحدد، لما لذلك من دور حيوي في حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي وصحة المجتمع ككل.

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