شديد الحرارة.. توقعات حالة طقس السبت

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت الموافق 12 يوليو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، إنه يسود غدًا السبت، طقس حار رطب الى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الانحاء ، مائل للحرارة رطب ليلاً وفى الصباح الباكر.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا السبت يشهد شبورة مائية من (4:8 صباحاً) على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية والوجه البحرى وغرب القاهرة ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس غدًا السبت تشهد ارتفاع الأمواج على ساحل البحر المتوسط من 1.5 إلى 2 متر، فيما يكون خفيف إلى معتدل على البحر الأحمر وارتفاح الموج من 1 إلى 1.75 متر.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة مئوية، الصغرى 24 درجة مئوية (محسوسة 37).

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 34 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة مئوية (محسوسة 37).

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة مئوية (محسوسة 33).

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 32 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة مئوية (محسوسة 35).

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39 درجة مئوية، الصغرى 29 درجة مئوية (محسوسة 41).

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة مئوية (محسوسة 39).

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة مئوية، الصغرى 27 درجة مئوية (محسوسة 43).

نسب الرطوبة المتوقعة:

القاهرة الكبرى: 35% - 80%

الوجه البحري ومدن القناة: 42% - 85%

السواحل الشمالية الغربية: 55% - 90%

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 55% - 90%

جنوب سيناء: 30% - 65%

شمال الصعيد: 20% - 60%

جنوب الصعيد: 15% - 35%

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