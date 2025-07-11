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بتكليف من رئيس الوزراء.. المقاولون العرب تبدأ إعادة تأهيل سنترال رمسيس - صور

04:04 م الجمعة 11 يوليو 2025
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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة أن شركة المقاولون العرب بدأت رسميًا في تنفيذ أعمال إعادة تأهيل مبنى سنترال رمسيس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة الدولة للحفاظ على المباني الحيوية والبنية التحتية التاريخية والمركزية، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويرفع كفاءة المنشآت الحيوية ذات الطابع الاستراتيجي.

يشار إلى أن "سنترال رمسيس" هو مركز اتصالات رئيسي في مصر. ويعد السنترال المركز الرئيسي لتشغيل الإنترنت في أغلب المدن والمحافظات المصرية.

كان تبين أن الحريق الأول اندلع داخل إحدى صالات الطابق المخصص لاستضافة مشغلي الاتصالات، والذى يضم صالات منفصلة لكل مشغل. وامتد الحريق إلى الطوابق الأخرى نتيجة شدته.

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