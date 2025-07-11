5 طرق.. السكة الحديد تعلن انتظام خدمة حجز تذاكر القطارات

كتب - محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، انتظام خدمة حجز تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة، على النحو التالي:

1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة

2- الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.. اضغط هنا

3- الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الإلكترونية Play store & App store .

4- وكلاء البيع من شركات التحصيل الألكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهي :- ( فوري - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول - ....... )

5- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتب على مستوى الجمهورية.

وأكدت الهيئة علي جمهور الركاب بضرورة الحصول على تذاكر السفر من خلال طرق الحجز المتاحة لعدم تعرضهم لغرامة ركوب القطارات بدون تذكرة.