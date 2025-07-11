كتب - محمد أبوبكر:

أصدر حزب الوفد بيانا رسميا، للرد على ما أثير خلال الساعات الماضية، بشأن مصادرة العدد الورقي ليوم الخميس، 10 يوليو الجاري، للجريدة التي تصدر عنه.

وقال الكاتب الصحفي عاطف خليل رئيس تحرير جريدة الوفد، إنه بشأن ما أثير مؤخرًا حول مصادرة العدد الورقي لجريدة الوفد بتاريخ الخميس 10 يوليو 2025، اتصل بي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب، رئيس مجلس الإدارة، وكان ردِّي أن العدد المشار إليه لم يُصادر، وأن ما حدث هو تأخر طباعة العدد بالمطبعة، ونتج عن ذلك بالضرورة تأخر التوزيع في الوقت المحدد، وهي أمور بكل تأكيد خارجة عن إرادتنا في الجريدة، ولا نُسأل عنها.

وأوضح خليل:"اتصل بي خالد البلشي نقيب الصحفيين، للاستفسار عن ذلك الأمر، وقد أوضحت له ما سبق".

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