استمرار البحث عن 3 مفقودين في حادث "حفار جبل الزيت"

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت شركة "أديس" المالكة للبارجة الغارقة "أدمارين 12" عن خروج 4 من المصابين في حادث غرق البارجة بمنطقة جبل الزيت من المستشفى، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتماثلهم للشفاء التام.

وأضافت الشركة، أنه يواصل اثنان من طاقم البارجة تلقي العلاج تحت إشراف فريق طبي متخصص لضمان أفضل مستوى من الرعاية الصحية.

وأكدت الشركة، وفق بيانها، الجمعة، استمرار جهود البحث عن المفقودين الثلاثة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الجهات المعنية، حيث تشارك في العمليات فرق محترفة من الغواصين، بالإضافة إلى استخدام مركبات غاطسة آلية (ROVs).

وأشارت الشركة، إلى أن شركة "أديس" تحافظ على تواصل دائم مع أسر المفقودين، لإطلاعهم على مستجدات وتطورات عمليات البحث، كما قام فريق من إدارة الشركة بزيارة المصابين للاطمئنان عليهم وتقديم كافة سبل الدعم خلال فترة تعافيهم.

يذكر أنه تم الدفع الدفع بسفينة البحث "البرلس PMS" إلى موقع الحادث بمنطقة جبل الزيت، لما تمتلكه من إمكانات متقدمة، تشمل ونشًا لرفع الأوزان الثقيلة وأجهزة مسح تكنولوجية عالية الدقة، تسهم في دعم غرفة العمليات بمعلومات تفصيلية عن نتائج البحث.

ويأتي قرار دخول السفينة البرلس PMS ضمن توجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية باستمرار عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة وتوسيع نطاق البحث في منطقة جبل الزيت

وفي السياق ذاته، كانت شركة "أديس" قد أعلنت سابقًا عن صرف تعويضات بقيمة 5 ملايين جنيه لورثة كل متوفى أو مفقود من العاملين على البارجة، بالإضافة إلى صرف الراتب الشهري للمفقودين والمتوفين من موظفي الشركة لورثتهم حتى بلوغ السن القانونية للوفاة الافتراضية.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية قد أجرى زيارة ميدانية لغرفة العمليات التابعة لشركة "أوسوكو" بجبل الزيت، واطلع على آخر المستجدات في عمليات البحث والتنسيق، حيث عقد اجتماعًا مع قادة فرق الإنقاذ وأعضاء لجنة تقصي الحقائق، وشدد خلاله على ضرورة الاستمرار في تكثيف الجهود وتوسيع نطاق البحث حتى العثور على المفقودين الثلاثة.

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