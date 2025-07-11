مناشدات لمحافظ الجيزة بالتدخل لاستكمال مشروعات الصرف الصحي

كتب- محمد أبو بكر:

ناشد العديد من سكان الجيزة، المحافظ المهندس عادل النجار، بسرعة التدخل لإنهاء معاناتهم اليومية، واستكمال مشروعات الصرف الصحي.

مزغونة.. مشروع متوقف والأهالي يطالبون باستكماله

قال المواطن محمد عابد، من قرية مزغونة التابعة لمركز البدرشين، إن جزءًا بسيطًا من مشروع الصرف الصحي تم تنفيذه، فيما لا يزال الجزء الأكبر دون تنفيذ حتى الآن، مطالبًا المحافظ بإعادة النظر في استكمال المشروع الذي أصبح ضروريًا لأهالي القرية.

وأكد تامر بكار، أحد أهالي قرية مزغونة، أن القرية تفتقر بالكامل إلى شبكة صرف صحي، مشيرًا إلى أن الأهالي يعتمدون على "الطرنشات" مما يعرضهم لمخاطر صحية، مطالبًا المحافظ بالتدخل العاجل.

طموه.. مياه الصرف تغمر الشوارع

أشار أحمد محمود عبدربه، إلى أن قرية طموه تعاني منذ سنوات من توقف مشروع الصرف الصحي، موضحًا أن مياه المجاري باتت تغمر الشوارع مسببة مشكلات بيئية وصحية، مطالبًا بالإسراع في تنفيذ المشروع المتوقف منذ سنوات.

العجوزة.. الحفر اليدوي مستمر والمعاناة قائمة

من جانبه، تحدث هشام عمريه، عن معاناة سكان شارع نور الهدى بحي العجوزة، حيث لا يزال السكان يعتمدون على خزانات الصرف اليدوي، والتي تمتلئ سريعًا وتسبب طفحًا متكررًا، داعيًا المحافظ لاستكمال مشروع الصرف الصحي.

وردان.. غياب المياه وتعطل الصرف

في السياق ذاته، قال إيهاب صبري، إن قرية وردان إحدى أكبر قرى المنطقة تعاني من انقطاع المياه بشكل دائم، إضافة إلى توقف مشروع الصرف الصحي لعدة أشهر.

وقال أحمد حسن ملاح إن قرية جزاية التابعة لمنشأة القناطر محرومة من مشروع الصرف الصحي، مناشدًا المحافظ بوضع القرية ضمن أولويات التطوير الخدمي.

وأشار أحمد غانم إلى أن العمل في مشروع الصرف الصحي بوردان توقف منذ إجازة عيد الأضحى، إلى جانب توقف مد مواسير مياه الشرب القادمة من المناشي.

وتساءل رمضان عفيفي عن وضع قرية أبو غالب بمنشأة القناطر، مؤكدًا غياب الصرف الصحي وتهالك الترع التي لم تُنظف أو تُرصف، مطالبًا بإدراج القرية في خطط التطوير.

كما تساءل نبيل سليم عن مصير مشروع الصرف الصحي في قرية وردان، الذي لا يزال متوقفًا، رغم وعود سابقة باستكماله، على حد وصفه.

أبو رجوان القِبلي.. أزمة خدمات شاملة

ذكر محمد المليجي، أن منطقة العمرانية بقرية أبو رجوان القِبلي تعاني من غياب تام للصرف الصحي.

وأضاف جمال حسين، من سكان أبو رجوان القِبلي، أن أهالي المنطقة يعتمدون على مياه الآبار لغياب شبكة المياه العامة، مؤكدًا أن هذا الوضع يتطلب تحركًا سريعًا من المسؤولين.

وقال أبو عبد الرحمن الصوفاني، من سكان جزيرة محمد قسم الوراق، إن خط مياه الشرب المتجه للإسعاف أسفل كوبري دائري الوراق يعاني من ضعف شديد وانقطاع مستمر منذ نحو عام، رغم الشكاوى المتكررة عبر الخط الساخن.

وطالب أحمد سعد، المسؤولين باستكمال مشروع الصرف الصحي بقرية طناش التابعة لمركز ومدينة الوراق، مشيرًا إلى أن المشروع لم يحظَ بالنصيب الكافي من الاهتمام.

كان وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بسرعة التنسيق وتكثيف الجهود للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المدرجة ضمن الخطة الحالية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل أولوية قصوى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف معاناة المناطق المحرومة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ، أمس الخميس 10 يوليو 2025، مع رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية، لمناقشة آليات التنفيذ وخطط التمويل الخاصة بالمشروعات ذات الأولوية.

وأوضح المحافظ أن المشروعات الجاري العمل عليها تسهم في تقليل نسب انقطاع المياه، خاصة خلال فترات الذروة، إلى جانب توسيع نطاق التغطية بخدمات الصرف الصحي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة في قطاعات البنية الأساسية.

وخلال الاجتماع، استعرض الحضور الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الهامة، شملت: محطة مياه أبو رواش، محطة معالجة صرف شبرامنت، مشروع الصرف بكفر طهرمس، مد خطوط المياه من محطة منشأة القناطر، إلى جانب مشروعات الصرف بقرى الرهاوي وأم دينار والصف وأطفيح، ومحطة معالجة مسجد موسى، وأعمال المرافق بالمنطقة الاستثمارية على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي.

كما تم مناقشة المسارات البديلة لعدد من المشروعات المتعثرة، بهدف تذليل العقبات الميدانية وتفادي التأثيرات البيئية، فضلًا عن دراسة آليات تمويل عاجلة لتسريع وتيرة التنفيذ.

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