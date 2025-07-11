بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدّم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر.

ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ويلقي الخطبة الدكتور ابراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

وخصصت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم للحديث عن موضوع "لله درك يابن عباس"، وهو موضوع الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية التابع للوزارة، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع المشيخة.

وطالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.