حدث منتصف الليل| السيطرة على تجدد حريق سنترال رمسيس.. وشكاوى من انقطاع المياه بمناطق في الجيزة
كتب- عمرو صالح:
شهدت ليلة الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
أجواء شديدة الحرارة و تحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.
مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية بحريق سنترال رمسيس
وجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة/ مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف مبلغ مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل موظف من موظفي الشركة المصرية للاتصالات من ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس، وصرف 175 ألف جنيه لكل مصاب، فى استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
الأعلى للإعلام يتلقى شكاوى ضد قناتي صدى البلد و CTV
تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على مدار يومي أمس واليوم، عددًا من الشكاوى ضد بعض القنوات الفضائية، وذلك في أعقاب القرارات التنظيمية التي اتخذها المجلس مؤخرًا لضبط المشهد الإعلامي.
تصل لـ20 ساعة يوميًا.. شكاوى من انقطاع المياه بعدة مناطق في الجيزة
تشهد عدة مناطق بمحافظة الجيزة أزمة متكررة بسبب انقطاع المياه لساعات طويلة يوميًا، ما أثار استياء عددًا كبيرًا من الأهالي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وسط مطالبات بالتحرك لوضع حد للمشكلة.
رئيس مجلس الدولة الصيني: مصر بلد عريق حضاريًا ويشهد تنمية غير مسبوقة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ولي تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصينى، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات موسّعة تم خلالها التباحث حول عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.
بمشاركة السفير محمد العرابي.. "الشؤون العربية" بنقابة الصحفيين تنظّم أولى فعاليات صالونها
عقدت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، الصالون الشهري الأول تحت عنوان:"تأثير الصراعات الإقليمية على مستقبل الشرق الأوسط"، بمشاركة عدد من الدبلوماسيين وأساتذة العلوم السياسية للحديث حول التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتأثيرها على مستقبل المنطقة.
تجدد النيران في سنترال رمسيس.. ومصدر أمني يكشف تفاصيل إنقاذ المبنى للمرة الثانية"محدث"
كشف مصدر أمني مسؤول عن تجدد النيران بسنترال رمسيس وسط العاصمة، مساء اليوم الخميس.
من الصادق؟.. مجدي الجلاد يعلق على أزمة الحبتور والحكومة
علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، على التصريحات المتبادلة بين رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور والحكومة المصرية، بعنوان "من الصادق؟!".
"تم السيطرة".. أول تعليق من محافظة القاهرة على تجدد حريق سنترال رمسيس
أكدت محافظة القاهرة في بيان، أن حريقًا محدودًا نشب أعلى المبنى الخلفي لسنترال رمسيس.
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