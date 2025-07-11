كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة/ مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف مبلغ مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل موظف من موظفي الشركة المصرية للاتصالات من ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس، وصرف 175 ألف جنيه لكل مصاب، فى استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على مدار يومي أمس واليوم، عددًا من الشكاوى ضد بعض القنوات الفضائية، وذلك في أعقاب القرارات التنظيمية التي اتخذها المجلس مؤخرًا لضبط المشهد الإعلامي.

تشهد عدة مناطق بمحافظة الجيزة أزمة متكررة بسبب انقطاع المياه لساعات طويلة يوميًا، ما أثار استياء عددًا كبيرًا من الأهالي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وسط مطالبات بالتحرك لوضع حد للمشكلة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ولي تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصينى، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات موسّعة تم خلالها التباحث حول عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

عقدت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، الصالون الشهري الأول تحت عنوان:"تأثير الصراعات الإقليمية على مستقبل الشرق الأوسط"، بمشاركة عدد من الدبلوماسيين وأساتذة العلوم السياسية للحديث حول التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتأثيرها على مستقبل المنطقة.

كشف مصدر أمني مسؤول عن تجدد النيران بسنترال رمسيس وسط العاصمة، مساء اليوم الخميس.

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، على التصريحات المتبادلة بين رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور والحكومة المصرية، بعنوان "من الصادق؟!".

أكدت محافظة القاهرة في بيان، أن حريقًا محدودًا نشب أعلى المبنى الخلفي لسنترال رمسيس.