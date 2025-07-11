كتب- عمرو صالح:

علق النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية خلال 2025 أنه جاء متوافقًا مع أغلب توقعات المحللين في بنوك الاستثمار.

وأوضح "عمر"، لمصراوي، أن قرار البنك المركزي جاء لعدة أسباب أولها انخفاض معدلات التضخم التي سجلت 14.4%، مقابل 16.5% في شهر مايو السابق فضلًا عن عدم وضوح تأثير قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية على خارطة الاقتصاد العالمية حتى الآن مما دفع البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن معدلات النمو للناتج المحلي شهد ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة مما انعكس عليه بتراجع معدلات التضخم.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند نفس مستوياتها عند 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.5.