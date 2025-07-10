ظاهرة فلكية نادرة.. سماء العالم تتزين بـ"قمر الغزال"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

يشهد العالم حاليًا ظاهرة "قمر الغزال"، وهو الحدث الفلكي النادر الذي يقع عند اكتمال القمر ويطلق عليه "قمر الغزال" حيث يبلغ القمر ذروة إضاءته اليوم الخميس.

يُطلق على القمر المكتمل في شهر يوليو اسم قمر الغزال لأنه يتوافق مع الوقت من العام حيث تنمو قرون الغزلان الذكور، بسرعة.

كما تُشير أسماء أخرى لقمر يوليو المكتمل لدى القبائل الأصلية إلى فصل الصيف، تُعرفه قبيلة الكري، التي تتواجد في كندا، باسم "قمر التساقط" للإشارة إلى وقت السنة الذي تتساقط فيه ريش الطيور، بينما تُطلق عليه قبيلة تلينجيت في ساحل شمال غرب المحيط الهادئ اسم "قمر السلمون" للدلالة على هجرات السلمون الموسمية.

على الرغم من أنه لن يكون من الممكن رؤية أي كواكب أثناء اكتمال القمر، فإن الزهرة والمشتري والمريخ سوف تظهر في سماء الليل نحو نهاية الشهر، وفقًا لوكالة ناسا .

في يومي 21 و22 يوليو، سيظهر كوكبا الزهرة والمشتري منخفضين في الأفق قبل شروق الشمس، وسيظهر الكوكبان بجانب عنقودي الثريا والقلائص النجميين، بالإضافة إلى نجم الدبران.

وفي الأسبوع التالي، سيظهر كوكب المريخ بجوار الهلال مباشرة في 28 يوليو، وسيكون مرئيا خلال الساعة الأولى أو الثانية بعد غروب الشمس، وفقًا لوكالة ناسا.