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تعيين خالد مرسي رئيسا لقناة CBC العامة

09:52 م الخميس 10 يوليو 2025

خالد مرسي

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كتب- عمرو صالح:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الخميس، عن تعيين خالد مرسي رئيسًا لقناة cbc العامة.

يمتلك خالد مرسي، العديد من الخبرات إذ شغل العديد من المناصب الإعلامية البارزة، منها رئيسًا للتطوير في التلفزيون المصري، رئيسًا لشبكة قنوات on، رئيسًا لقناة Extra news، ورئيسًا لقناة "النهار اليوم".

ويشغل مرسي، منصب نائب رئيس تحرير الأهرام، وبدأ العمل الصحفي في مؤسسة الأهرام منذ أكثر من 30 عامًا، كما عمل في عدد من الصحف والمجلات العربية.

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الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خالد مرسي قناة cbc مؤسسة الأهرام
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