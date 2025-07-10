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أجواء شديدة الحرارة و تحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

09:08 م الخميس 10 يوليه 2025
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    طقس حار
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    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا الجمعة طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت أنه من المتوقع تكون شبورة مائية من 8:4 صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط لحركة الرياح على بعض شواطئ السلوم ومطروح.

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أجواء شديدة الحرارة و تحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
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